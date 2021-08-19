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futebol

Wendell deixa o Bayer Leverkusen e é anunciado como reforço do Porto

Brasileiro de 28 anos se despede do clube alemão após sete temporadas, onde se tornou o estrangeiro com mais jogos pelos Leões. Atleta assinou por quatro anos com o novo time...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 20:25
Depois de sete temporadas vestindo as cores do Bayer Leverkusen, o lateral-esquerdo Wendell deixou o clube alemão e acertou sua transferência para o Porto. Nesta quinta-feira, os Dragões anunciaram a contratação do brasileiro de 28 anos, que vestirá a camisa 22 no clube do norte lusitano.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Segundo informações da imprensa local, o Porto desembolsou 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões) para contratar o atleta que passou por Londrina, Paraná e Grêmio no futebol brasileiro. No clube alemão, Wendell perdeu espaço, especialmente após a chegada de Bakker, ex-PSG.
- Estou extremamente feliz pela oportunidade de jogar pelo Porto, um dos maiores e mais tradicionais clubes da Europa. Além disso, o Porto sempre acompanhou o meu trabalho e valorizou tudo o que vinha fazendo na minha carreira - disse Wendel.
Wendell deixa o Bayer Leverkusen após disputar 250 jogos em sete anos, marcar oito gols e dar 15 assistências. Ele é o estrangeiro com mais partidas disputadas pelo clube alemão, à frente de nomes como o romeno Loan Lupescu (234 jogos) e do suíço Tranquillo Barnetta (229).
- Foram mais de sete anos defendendo o Leverkusen e sou eternamente grato por tudo o que vivi no clube e na Alemanha. O país me acolheu de uma forma maravilhosa e eu levarei todos os funcionários, torcedores e ex-companheiros em meu coração. Amadureci como homem e como pessoa. Deixo muitos amigos por lá e serei um eterno torcedor do clube - finalizou o atleta.

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