Wendell deixa o Bayer Leverkusen e é anunciado como reforço do Porto

Depois de sete temporadas vestindo as cores do Bayer Leverkusen, o lateral-esquerdo Wendell deixou o clube alemão e acertou sua transferência para o Porto. Nesta quinta-feira, os Dragões anunciaram a contratação do brasileiro de 28 anos, que vestirá a camisa 22 no clube do norte lusitano.

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Segundo informações da imprensa local, o Porto desembolsou 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões) para contratar o atleta que passou por Londrina, Paraná e Grêmio no futebol brasileiro. No clube alemão, Wendell perdeu espaço, especialmente após a chegada de Bakker, ex-PSG.

- Estou extremamente feliz pela oportunidade de jogar pelo Porto, um dos maiores e mais tradicionais clubes da Europa. Além disso, o Porto sempre acompanhou o meu trabalho e valorizou tudo o que vinha fazendo na minha carreira - disse Wendel.

Wendell deixa o Bayer Leverkusen após disputar 250 jogos em sete anos, marcar oito gols e dar 15 assistências. Ele é o estrangeiro com mais partidas disputadas pelo clube alemão, à frente de nomes como o romeno Loan Lupescu (234 jogos) e do suíço Tranquillo Barnetta (229).