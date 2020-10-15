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futebol

Wendel fala sobre adaptação no Zenit: 'Fui muito bem recebido'

Meio-campista brasileiro chegou do Sporting e já treina com a equipe russa...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 13:58

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 13:58

Crédito: divulgação / Zenit
Contratado pelo Zenit, Wendel falou sobre suas primeiras impressões do clube russo. De acordo com o brasileiro, ele foi muito bem recebido e disse que Malcom o ajudou.
- Estou muito bem. Fui extremamente bem recebido no Zenit e isso vai facilitar a minha adaptação. O clima aqui é bem mais frio do que em Portugal, mas vou me habituar rapidamente. Falei com o Malcom e ele só me disse coisas boas sobre a equipe e o clube. No meu primeiro dia aqui, pude comprovar tudo o que ele me disse - revelou o meio-campista. Com a estreia na Liga dos Campeões se aproximando, Wendel se colocou à disposição e disse que quer melhorar para ajudar a equipe.
- Estou em boa forma, mas vou ter que trabalhar ainda mais para poder estar apto para ajudar a equipe na Liga dos Campeões.

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