Wendel fala sobre adaptação no Zenit: 'Fui muito bem recebido'

- Estou muito bem. Fui extremamente bem recebido no Zenit e isso vai facilitar a minha adaptação. O clima aqui é bem mais frio do que em Portugal, mas vou me habituar rapidamente. Falei com o Malcom e ele só me disse coisas boas sobre a equipe e o clube. No meu primeiro dia aqui, pude comprovar tudo o que ele me disse - revelou o meio-campista. Com a estreia na Liga dos Campeões se aproximando, Wendel se colocou à disposição e disse que quer melhorar para ajudar a equipe.