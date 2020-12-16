Wendel dá assistência, Zenit bate Spartak Moscou e fecha 2020 na liderança do Campeonato Russo

O volante Wendel foi destaque na vitória por 3 a 1 do Zenit sobre o Spartak Moscou, nesta quarta-feira, pela 19ª do Campeonato Russo. O brasileiro deu uma assistência e ditou o ritmo da equipe, acertando 94% dos passes, no triunfo que garantiu ao time de São Petersburgo seis pontos de diferença em relação ao rival, que ocupa a segunda colocação.
+ Papu Gómez pode reforçar gigantes italianos, Navas perto da MLS… Veja o Dia do Mercado!Logo aos oito minutos de jogo, o Zenit abriu o placar com uma assistência do meia revelado pelo Fluminense. Após receber na área, ele encontrou Azmoun de frente para o gol e deu bom passe para o companheiro finalizar. Rakitskiy fez dois a zero, o Spartak diminuiu com um gol contra de Lovren, enquanto Dzyuba deu números finais ao placar.
Apesar da campanha ruim na Liga dos Campeões, na qual ficou na lanterna do Grupo F, o clube russo mostra força no campeonato local. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Zenit na competição e o sétimo jogo sem perder. Após a vitória sobre o Spartak, Wendel celebrou e destacou a importância dos três pontos sobre um adversário direto.
- Uma vitória muito importante em termos de classificação, mas também por ser sobre um adversário direto. Encerrar o ano com uma atuação dessas da muita confiança para sequencia do trabalho. Me senti bem durante toda partida e pude colaborar com a assistência. Agora é aproveitar essa pausa para descansar e voltarmos ainda mais fortes - destacou o brasileiro. Por conta do rigoroso inverno, o Campeonato Russo será paralisado por um período de dois meses. A próxima partida do Zenit - dos Wendel, Malcom e Douglas Santos - será apenas no dia 28 de fevereiro, diante do quinto colocado Rostov, novamente na Gazprom Arena, em São Petersburgo.