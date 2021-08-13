Welton Felipe projeta sequência do Botafogo-PB na Série C e frisa: 'Temos que manter o foco'

Crédito: Talita Gouvea

Depois da vitória diante do Paysandu, no Almeidão, em partida válida pela 11ª rodada da Série C, o Botafogo-PB se isolou na liderança do Grupo A, com 19 pontos conquistados em 11 jogos. Um dos destaques do confronto foi Welton Felipe, atacante de 24 anos, que marcou o gol de empate no início do segundo tempo para a equipe paraibana. Com isso, ele alcançou a marca de três gols na competição e, consequentemente, se isolou na artilharia do time na competição.

> Tite definiu! Veja os convocados para os jogos da Seleção pelas Eliminatórias- Primeiramente, agradeço a Deus por me abençoar, agradeço meus companheiros de trabalho, o clube e a minha família. Esse gol me ajuda bastante, não só na temporada, mas na minha vida pessoal, na minha carreira, aumenta muito minha autoestima e a minha confiança. Assim consigo me desenvolver bem e ajudar cada vez mais o grupo.

O jogador ainda projetou a sequência de temporada do Botafogo-PB na competição. Welton Felipe destacou que, para conquistar o acesso para a Série B do Brasileirão, é necessário continuar “trabalhando forte” e manter o bom ritmo.

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- Para mantermos o ritmo e conquistarmos o tão sonhado acesso para Série B, temos que manter o foco e continuar trabalhando firme e forte todos os dias. Tenho certeza que o trabalho vem sendo bem feito e o companheirismo dentro do grupo são fundamentais para os nossos resultados.

No entanto, como tomou o terceiro cartão amarelo, o artilheiro será desfalque no próximo compromisso do Botafogo-PB. Mesmo assim, Welton Felipe falou sobre a partida do time paraibano contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 12ª rodada da Série C, e mostrou confiança no grupo.