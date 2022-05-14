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futebol

Wellington Tanque marca em derrota do Shonan Bellmare na J-League

Brasileiro atua no exterior há dez temporadas...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 14:07
O atacante Wellington Tanque marcou o gol do Shonan Bellmare na derrota de sua equipe para o Yokohama Marinos por 4 a 1 um neste sábado pela 13ª rodada da J-League. Este foi o 31º gol do brasileiro com a camisa do clube japonês. O paulista de Ourinhos lamentou o resultado, mas valorizou o seu primeiro gol na temporada.- Obviamente desejávamos e precisávamos de uma vitória, mas infelizmente não aconteceu. Por outro lado, ter marcado pela primeira vez no ano me deixou muito satisfeito. Que na próxima quarta-feira contra o Júbilo Iwata eu marque novamente e nós possamos vencer - declarou.
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A partida a seguir será válida pela Copa da Liga Japonesa. O Shonan lidera o grupo D com nove pontos e necessita de um empate para se classificar para a próxima fase. Líder do elenco, Wellington ressalta a importância de avançar no torneio mata-mata, fato que contribuiria para a evolução da equipe também na liga.
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- Essa classificação é fundamental para o time, tecnicamente e moralmente. Buscamos o título da competição e ao mesmo tempo sabemos que seguir na Copa da Liga nos dará muita moral para a sequência da temporada - finalizou.
Crédito: WellingtonTanqueemaçãopeloShonanBellmare,doJapão(Foto:Divulgação

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