Wellington Tanque completa dez temporadas no exterior em 2022

Revelado no Internacional em 2006, o atacante Wellington Tanque completará em 2022 o seu décimo ano no futebol internacional. Deles, um ano e meio Wellington esteve na Alemanha, seis meses viveu na Holanda e o restante, sete anos e meio, no lugar pelo qual se apaixonou.

As camisas do TSG Hoffenheim, Twente e Fortuna Düsseldorf são guardadas com carinho. Já as japonesas do Shonan Bellmare, seu atual clube, Avispa Fukuoka, por quem mais marcou e a do Vissel Kobe, onde atuou com os campões mundiais Iniesta, Podolski e David Villa, tem um lugar especial no armário.

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- Vivi muita coisa, dentro e fora dos gramados. Saí pela primeira vez muito jovem, para um país extremamente frio e com uma cultura bem diferente, mas acabei me acostumando. Inegavelmente foi no Japão onde me encontrei. Aqui sou muito feliz, atingi a idolatria nas equipes em que joguei e me desenvolvi como atleta. As decisões que tomei me levaram aonde estou hoje, não me arrependo. Tenho bastante orgulho de tudo que conquistei nesses nove anos - afirmou.

A temporada 2022 será a quarta de Wellington pelo Shonan Bellmare. Na última, foi o artilheiro do time na J-League e fundamental para a permanência do clube entre os grandes do país. Para a próxima edição da liga nacional entretanto, o paulista de Ourinhos demonstra otimismo sobre a campanha de sua equipe. Para Tanque, o Shonan pode evoluir bastante em relação a 2021.

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- Temos sempre que aprender com os erros. Corremos um risco grande de queda, mas felizmente com nosso esforço conseguimos manter o clube na J League. Agora é analisar o que deve ser corrigido e o que precisa ser aprimorado para que possamos percorrer um caminho mais tranquilo dessa vez - concluiu.