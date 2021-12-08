Wellington Tanque comemora mais um ano como artilheiro de seu time no Japão

O brasileiro Wellington Tanque concluiu a sua oitava temporada no futebol japonês mais uma vez sendo o artilheiro de sua equipe. Com seis gols, o paulista foi o jogador que mais marcou pelo Shonan Bellmare na edição da J-League, que terminou no último final de semana. Wellington avaliou o seu desempenho em 2021.

- Fico muito feliz por novamente ser o principal artilheiro do meu time. Como centroavante tenho a incumbência de fazer os gols e quando consigo cumprir a minha obrigação é sempre muito satisfatório. Tive um bom ano - declarou.

O Shonan Bellmare encerrou a sua participação na J-League na 16ª posição com 37 pontos. o foco de Wellington agora passa a ser a sua renovação ou não de contrato. Valorizado no mercado nipônico, o atacante tem boas chances de permanecer no Japão. O atleta fala sobre o que espera de 2022.

- Será um ano em que eu farei toda a pré-temporada com o grupo de jogadores. Isso faz toda a diferença. Tenho certeza que meu rendimento melhorará e minha temporada será fantástica - finalizou.