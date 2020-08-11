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Wellington Tanque comemora boa fase pelo Botafogo-SP e diz: 'Seguimos firmes e confiantes'

Atacante anotou quatro gols nos últimos cinco jogos da equipe de Ribeirão Preto...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 19:56

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 19:56

Crédito: Divulgação
Os quatro gols marcados nas últimas cinco partidas selaram a fase atual de Wellington Tanque como a melhor desde sua volta ao futebol brasileiro em fevereiro. Camisa nove e referência do ataque do Botafogo-SP na Série B do Brasileirão, Wellington comenta o ótimo momento que vem vivendo.
- Estou muito feliz por estar marcando e por ser decisivo para a equipe. São gols que ajudaram o clube a se manter na primeira divisão paulista, a se classificar no Troféu do Interior e a quase chegar na final do torneio. O de sábado contra o Cruzeiro poderia ter valido um empate fundamental pra nós, tanto matematicamente como moralmente, em razão do adversário, mas seguimos firmes e confiantes - declarou.
Artilheiro do Botafogo-SP na temporada mesmo tendo ficado de fora das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista, Wellington enxerga os dois próximos confrontos pela Série B como essenciais para que o clube de Ribeirão Preto tenha um bom início na competição.
- Serão dois jogos em casa e precisaremos fazer nosso papel. Por mais que ainda não exista pressão dos torcedores, é possível que daqui a algum tempo a presença deles seja liberada, logo, temos que fazer valer nosso mando agora, pois possivelmente no returno quando jogarmos fora, enfrentaremos o clima tradicional - encerrou.

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