Wellington Tanque comemora boa fase pelo Botafogo-SP e diz: 'Seguimos firmes e confiantes'

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Os quatro gols marcados nas últimas cinco partidas selaram a fase atual de Wellington Tanque como a melhor desde sua volta ao futebol brasileiro em fevereiro. Camisa nove e referência do ataque do Botafogo-SP na Série B do Brasileirão, Wellington comenta o ótimo momento que vem vivendo.

- Estou muito feliz por estar marcando e por ser decisivo para a equipe. São gols que ajudaram o clube a se manter na primeira divisão paulista, a se classificar no Troféu do Interior e a quase chegar na final do torneio. O de sábado contra o Cruzeiro poderia ter valido um empate fundamental pra nós, tanto matematicamente como moralmente, em razão do adversário, mas seguimos firmes e confiantes - declarou.

Artilheiro do Botafogo-SP na temporada mesmo tendo ficado de fora das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista, Wellington enxerga os dois próximos confrontos pela Série B como essenciais para que o clube de Ribeirão Preto tenha um bom início na competição.