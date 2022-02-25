Wellington Tanque celebra vitória do seu time na Copa da Liga Japonesa: 'Importante iniciar vencendo'

O Shonan Bellmare estreou com vitória na Copa da Liga Japonesa. A equipe de Wellington Tanque bateu o Avispa Fukuoka por 3 a 1 na última quarta-feira e se isolou na liderança do grupo D. Autor de uma assistência na partida, Wellington comemorou o resultado favorável sobre o seu ex-time.

- Foi muito importante iniciar o torneio vencendo. O clube deseja voltar a conquistar essa competição e cada jogo da primeira fase é fundamental. Saímos de campo felizes com o placar e a atuação que tivemos - declarou.

O Shonan Bellmare sagrou-se campeão da Copa da Liga em 2018. Estão em sua chave na atual edição além do Avispa Fukuoka, as equipes do Júbilo Iwata e do F.C. Tokyo. Um dos grandes artilheiros do Shonan na última década, Wellington sabe de sua responsabilidade para o sucesso do time.

- Tenho consciência do quão importantes serão os meus gols para atingirmos os nossos objetivos. Além disso, a minha experiência também será essencial em momentos decisivos. Gosto da responsabilidade e produzo bem sob pressão - finalizou.