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Wellington Tanque celebra vitória do seu time na Copa da Liga Japonesa: 'Importante iniciar vencendo'

Autor de uma assistência na partida, brasileiro comemorou o triunfo do Shonan Bellmare...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 20:59
O Shonan Bellmare estreou com vitória na Copa da Liga Japonesa. A equipe de Wellington Tanque bateu o Avispa Fukuoka por 3 a 1 na última quarta-feira e se isolou na liderança do grupo D. Autor de uma assistência na partida, Wellington comemorou o resultado favorável sobre o seu ex-time.
- Foi muito importante iniciar o torneio vencendo. O clube deseja voltar a conquistar essa competição e cada jogo da primeira fase é fundamental. Saímos de campo felizes com o placar e a atuação que tivemos - declarou.
O Shonan Bellmare sagrou-se campeão da Copa da Liga em 2018. Estão em sua chave na atual edição além do Avispa Fukuoka, as equipes do Júbilo Iwata e do F.C. Tokyo. Um dos grandes artilheiros do Shonan na última década, Wellington sabe de sua responsabilidade para o sucesso do time.
- Tenho consciência do quão importantes serão os meus gols para atingirmos os nossos objetivos. Além disso, a minha experiência também será essencial em momentos decisivos. Gosto da responsabilidade e produzo bem sob pressão - finalizou.
Crédito: WellingtonTanquesedestacouemvitóriado ShonanBellmare(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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