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futebol

Wellington Tanque celebra reestreia com gol por clube japonês: 'Foi tudo bastante especial'

Atacante iniciou bem a sua segunda passagem pelo Shonan Bellmare ao deixar sua marca...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:23
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O atacante Wellington Tanque iniciou bem a sua segunda passagem pelo Shonan Bellmare-JAP. Neste domingo, o jogador reestreou pela equipe japonesa no confronto com o Shimizu e após entrar no segundo tempo, marcou o gol que selou evitou a derrota do seu time, empatando em 1 a 1. Alegre pelo começo animador, Wellington falou sobre a emoção de voltar ao futebol japonês.
- Foi tudo bastante especial. Reestrear pelo time onde sempre fui muito feliz, poder marcar e esse gol ser fundamental para o Shonan na partida. Hoje me sinto realizado profissionalmente e com a certeza que tomei a decisão correta - afirmou.
Este foi o gol de número 78 de Tanque no Japão, somando-se todas as passagens do jogador pelo país nipônico. Antes de defender o Shonan em 2021, o paulista de Ourinhos jogou pelo time em 2013 e 2014. No Avispa Fukuoka atuou entre 2015 e 2017 e mais recentemente vestiu a camisa do Vissel Kobe nos anos de 2018 e 2019. Wellington admite que tem a meta de chegar aos 100 gols.
- Seria um número muito bonito e marcante. Mesmo antes de sair daqui pela última vez já pensava nisso e agora que voltei, minhas atenções focam novamente nesse objetivo. Marquei meu nome nos três clubes que defendi e espero fazê-lo de novo no Shonan. Escrever meu nome no futebol japonês seria coroar minha trajetória aqui - definiu.

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