Wellington Tanque celebra a vitória do Shonan Bellmare: 'Essencial para as nossas pretensões'

O Shonan Bellmare, do atacante Wellington Tanque, bateu o F.C. Tokyo por 2 a 1, na última quarta-feira, e chegou aos nove pontos no Grupo D da Copa da Liga Japonesa. Com o triunfo, o time seguiu na liderança da chave. O brasileiro falou sobre o bom resultado.
- Vitória essencial para as nossas pretensões no torneio e importante também para nos dar mais confiança na J-League. Abrimos o placar, sofremos o empate, mas tivemos força para buscar o gol que nos valeu três pontos. Vamos enfrentar o Gamba Osaka pela Liga no domingo com outra moral - disse.
O time de Wellington necessita apenas de uma vitória nas duas últimas rodadas da primeira fase da Copa da Liga Japonesa para chegar à próxima etapa da competição. A equipe tem cinco pontos de vantagem para o terceiro e o quarto colocados, o próprio F.C Tokyo e o Júbilo Iwata, respectivamente. Wellington demonstra otimismo com a situação do Shonan.
- Além de dependermos somente de nós mesmos, um resultado favorável já nos basta para a classificação vir. Vamos com bastante motivação para selar a vaga no confronto diante do Avispa no dia 23 - encerrou.