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futebol

Wellington Silva, ex-Flu, marca em goleada do Gamba Osaka

Atacante brasileiro homenageou o filho com o gol marcado e contribuiu a colocar o Gamba Osaka nas quartas de final da Copa do Imperador...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 14:17
Crédito: Wellington Silva foi peça importante na construção da vitória do Gamba Osaka (Divulgação
O atacante Wellington Silva ajudou a equipe do Gamba Osaka a avançar para as quartas de final da Copa do Imperador. A equipe goleou na última quarta-feira o Shonan Bellmare por 4 a 1. O camisa 28 sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou para fazer o segundo gol da partida. O adversário da próxima fase será conhecido através de sorteio.- Essa foi uma das melhores partidas do time na temporada. Jogamos muito bem colocando pressão no adversário do início ao fim. É um jogo que vamos tomar como referência para o restante do ano, principalmente, porque não estamos bem no campeonato japonês e a Copa do Imperador virou uma grande oportunidade de título para voltarmos a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada - explicou o brasileiro, que chegou ao segundo gol marcado na competição.
Wellington chegou ao clube nesta temporada e já soma 21 partidas com a camisa do Gamba Osaka e três gols. O gol diante do Shonan foi especial para o atacante, pois foi o primeiro desde o nascimento do filho Davi.
- Meu filho nasceu tem pouco mais de dez dias e queria dedicar esse gol para ele. Assim que sofri o pênalti já peguei a bola e pedi para cobrar. Estava confiante e, felizmente, pude marcar e fazer aquela comemoração clássica embalando um bebê’ - contou o atacante.

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