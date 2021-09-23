Wellington Silva, ex-Flu, marca em goleada do Gamba Osaka

O atacante Wellington Silva ajudou a equipe do Gamba Osaka a avançar para as quartas de final da Copa do Imperador. A equipe goleou na última quarta-feira o Shonan Bellmare por 4 a 1. O camisa 28 sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou para fazer o segundo gol da partida. O adversário da próxima fase será conhecido através de sorteio.- Essa foi uma das melhores partidas do time na temporada. Jogamos muito bem colocando pressão no adversário do início ao fim. É um jogo que vamos tomar como referência para o restante do ano, principalmente, porque não estamos bem no campeonato japonês e a Copa do Imperador virou uma grande oportunidade de título para voltarmos a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada - explicou o brasileiro, que chegou ao segundo gol marcado na competição.