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Wellington Rato marca mais uma vez em classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil

Meio-campista marcou na vitória sobre o Galvez, pela primeira fase da competição...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 20:00
Crédito: Divulgação
O camisa 10 Wellington Rato segue como protagonista do Atlético-GO neste começo de temporada. Artilheiro do Campeonato Goiano até o momento, com três gols marcados em quatro rodadas, o jogador também foi decisivo na classificação do Dragão para a segunda fase da Copa do Brasil.
Ele marcou o segundo gol na vitória de 3 a 1 do Atlético-GO sobre o Galvez, em partida disputada nessa quarta-feira, em Cuiabá, e falou sobre a excelente fase que vive na carreira.
- Estou muito feliz com esse ótimo momento que vivo com a camisa do Atlético-GO e podendo ajudar o time dentro de campo. Agora é seguir trabalhando forte para buscarmos os nossos objetivos na temporada. Falo sem medo de errar que vivo a melhor fase da minha carreira e espero manter o nível das atuações por bastante tempo - disse Wellington Rato.
O Atlético-GO enfrenta o Joinville na segunda fase da Copa do Brasil. A próxima partida da equipe será contra o Itumbiara e está marcada para o dia 1⁰ de abril.

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