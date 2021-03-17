Wellington Rato marca mais uma vez em classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil

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O camisa 10 Wellington Rato segue como protagonista do Atlético-GO neste começo de temporada. Artilheiro do Campeonato Goiano até o momento, com três gols marcados em quatro rodadas, o jogador também foi decisivo na classificação do Dragão para a segunda fase da Copa do Brasil.

Ele marcou o segundo gol na vitória de 3 a 1 do Atlético-GO sobre o Galvez, em partida disputada nessa quarta-feira, em Cuiabá, e falou sobre a excelente fase que vive na carreira.

- Estou muito feliz com esse ótimo momento que vivo com a camisa do Atlético-GO e podendo ajudar o time dentro de campo. Agora é seguir trabalhando forte para buscarmos os nossos objetivos na temporada. Falo sem medo de errar que vivo a melhor fase da minha carreira e espero manter o nível das atuações por bastante tempo - disse Wellington Rato.