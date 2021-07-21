Wellington Rato marca duas vezes, ajuda o V-Varen a vencer na Liga J2, do Japão, e comemora: 'Muito feliz'

Crédito: Divulgação/Assessoria

O atacante Wellington Rato foi um dos destaques na vitória do V-Varen Nagasaki por 3 a 2 sobre o Giravanz Kitakyushu, neste sábado, no Japão. Ele marcou dois gols, foi eleito o melhor jogador em campo e ajudou o V-Varen a se manter na briga pelo acesso à J-League. O atacante admitiu que a partida foi difícil e comemorou o resultado positivo.

> Com show de Marta, veja o resumo do dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio- Estou muito feliz com a minha atuação e por ter conseguido ajudar a minha equipe a sair de campo com a vitória. Foi uma partida muito difícil, mas soubemos nos organizar em campo, criar as jogadas e transformar em gols - disse Wellington Rato.

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Desde a sua chegada ao Japão, o atacante Wellington Rato perdeu apenas um jogo. No total, já foram 11 partidas disputadas com nove vitórias, um empate e uma derrota. O atacante comemorou o aproveitamento positivo, mas destacou que o principal é ajudar o time.