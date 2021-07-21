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futebol

Wellington Rato marca duas vezes, ajuda o V-Varen a vencer na Liga J2, do Japão, e comemora: 'Muito feliz'

Atacante só perdeu um jogo em 11 disputados desde a chegada ao Japão; apesar do número positivo, Wellington Rato ressalta que o foco é o sucesso do time...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 19:11
Crédito: Divulgação/Assessoria
O atacante Wellington Rato foi um dos destaques na vitória do V-Varen Nagasaki por 3 a 2 sobre o Giravanz Kitakyushu, neste sábado, no Japão. Ele marcou dois gols, foi eleito o melhor jogador em campo e ajudou o V-Varen a se manter na briga pelo acesso à J-League. O atacante admitiu que a partida foi difícil e comemorou o resultado positivo.
> Com show de Marta, veja o resumo do dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio- Estou muito feliz com a minha atuação e por ter conseguido ajudar a minha equipe a sair de campo com a vitória. Foi uma partida muito difícil, mas soubemos nos organizar em campo, criar as jogadas e transformar em gols - disse Wellington Rato.
> Veja e simule a tabela da Libertadores
Desde a sua chegada ao Japão, o atacante Wellington Rato perdeu apenas um jogo. No total, já foram 11 partidas disputadas com nove vitórias, um empate e uma derrota. O atacante comemorou o aproveitamento positivo, mas destacou que o principal é ajudar o time.
- São números bem legais, mas o que importa mesmo é o sucesso da equipe. Estamos conseguindo os resultados e vamos buscar esse acesso. Sabemos que é uma tarefa complicada, mas o trabalho está sendo bem feito e vamos pensar jogo a jogo - afirmou Rato.

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