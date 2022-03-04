  Wellington Rato comemora classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil, mas pede foco no Goiano
Wellington Rato comemora classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil, mas pede foco no Goiano

Meia do Atlético-GO é uma das armas do Dragão na busca pela 1ª colocação do Grupo B
LanceNet

04 mar 2022 às 16:23

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:23

A vitória de 3 a 0 que deu ao Atlético-GO a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, diante do União Rondonópolis, foi muito comemorada pelos jogadores rubro-negros. Porém, o resultado já faz parte do passado e o próximo confronto, contra o Crac, no domingo, pelo Campeonato Goiano, merece atenção.
O meia Wellington Rato, que vem sendo uma das principais peças do Atlético na temporada, deixa claro o pensamento dos seus companheiros, um dia depois da classificação na competição nacional.
- A classificação na Copa do Brasil foi muito importante para todos. Viajamos para o Mato Grosso para buscar a vaga na próxima fase e conseguimos. Isso deixou o grupo muito feliz e ainda mais confiante. No entanto, já faz parte do passado. O foco total agora é a partida desse domingo, pela última rodada do Goiano. Uma vitória pode nos deixar em 1º lugar do grupo B, o que nos daria a vantagem de decidir os jogos em casa nas etapas eliminatórias. Então iremos em busca disso - afirmou Wellington Rato.
O Atlético encara o Crac na rodada final da primeira fase do Campeonato Goiano, neste domingo, às 15h30, no estádio Genervino da Fonseca, a casa do adversário.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

