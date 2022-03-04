Wellington Rato comemora classificação do Atlético-GO na Copa do Brasil, mas pede foco no Goiano

A vitória de 3 a 0 que deu ao Atlético-GO a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, diante do União Rondonópolis, foi muito comemorada pelos jogadores rubro-negros. Porém, o resultado já faz parte do passado e o próximo confronto, contra o Crac, no domingo, pelo Campeonato Goiano, merece atenção.
O meia Wellington Rato, que vem sendo uma das principais peças do Atlético na temporada, deixa claro o pensamento dos seus companheiros, um dia depois da classificação na competição nacional.
- A classificação na Copa do Brasil foi muito importante para todos. Viajamos para o Mato Grosso para buscar a vaga na próxima fase e conseguimos. Isso deixou o grupo muito feliz e ainda mais confiante. No entanto, já faz parte do passado. O foco total agora é a partida desse domingo, pela última rodada do Goiano. Uma vitória pode nos deixar em 1º lugar do grupo B, o que nos daria a vantagem de decidir os jogos em casa nas etapas eliminatórias. Então iremos em busca disso - afirmou Wellington Rato.
O Atlético encara o Crac na rodada final da primeira fase do Campeonato Goiano, neste domingo, às 15h30, no estádio Genervino da Fonseca, a casa do adversário.