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futebol

Wellington Rato celebra início com vitórias no Japão

Atacante brasileiro está atuando no V-Varen Nagasaki, da segunda divisão nipônica...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:50
Crédito: Divulgação
Duas vitórias em dois jogos disputados. Este é o saldo do atacante Wellington Rato em seu início pelo V-Varen Nagasaki, do Japão. O time ganhou cinco posições e agora ocupa a sétima colocação, com 24 pontos ganhos.
Titular nos dois jogos, Wellington Rato está se adaptando rapidamente ao estilo de jogo do futebol japonês.
- A minha adaptação aqui no Japão está sendo bem tranquila e natural. Os brasileiros do time me ajudam diariamente e isso reflete em campo. Foram duas vitórias nos dois jogos que eu atuei e vamos buscar mais resultados positivos - disse Wellington Rato, que já sonha com o seu primeiro gol no Japão.
- Sempre busco ajudar a equipe da melhor maneira possível. Esse gol vai sair na hora certa e será muito celebrado - completou.
O próximo jogo do V-Varen Nagasaki será contra o lanterna Sagamihara, dia 5 de junho, fora de casa.

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