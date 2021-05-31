Wellington Rato celebra início com vitórias no Japão

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Duas vitórias em dois jogos disputados. Este é o saldo do atacante Wellington Rato em seu início pelo V-Varen Nagasaki, do Japão. O time ganhou cinco posições e agora ocupa a sétima colocação, com 24 pontos ganhos.

Titular nos dois jogos, Wellington Rato está se adaptando rapidamente ao estilo de jogo do futebol japonês.

- A minha adaptação aqui no Japão está sendo bem tranquila e natural. Os brasileiros do time me ajudam diariamente e isso reflete em campo. Foram duas vitórias nos dois jogos que eu atuei e vamos buscar mais resultados positivos - disse Wellington Rato, que já sonha com o seu primeiro gol no Japão.

- Sempre busco ajudar a equipe da melhor maneira possível. Esse gol vai sair na hora certa e será muito celebrado - completou.