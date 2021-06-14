  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wellington Paulista sobe mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros da história do Brasileiro
Wellington Paulista sobe mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros da história do Brasileiro

LanceNet

14 jun 2021 às 13:45

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:45

Crédito: Wellington Paulista tem dois gols em três jogos nessa edição (Divulgação/CBF
Aos 38 anos de idade, Wellington Paulista segue mostrando que ainda tem muita lenha para queimar no futebol. Neste domingo, o centroavante marcou o gol único do Fortaleza na vitória sobre o Sport, que colocou a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro 2021. Esse foi o 2º tento do jogador em apenas três jogos nesta edição da competição.
Presente em 17 das últimas 18 disputas de Série A - só não atuou em 2007, quando defendeu o Alavés, da Espanha -, Wellington é um dos maiores artilheiros da história do campeonato. O gol deste fim de semana foi O de número 105 do atacante, que agora divide a 13ª posição no ranking geral com Alecsandro. Faltam apenas mais três para WP9 empatar com Paulo Baier, o 12º colocado, e mais 11 para entrar no top 10, igualando Luís Fabiano.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Edmundo - 153 gols4º - Fred - 152 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 gols8º - Washington - 126 gols9º - Diego Souza - 120 gols10º - Luís Fabiano - 116 gols11º - Dadá Maravilha - 113 gols12º - Paulo Baier - 108 gols13º - Alecsandro - 105 golsWellington Paulista - 105 gols15º - Kléber Pereira - 102 gols

