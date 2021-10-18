Wellington Paulista se torna o 5º jogador com mais partidas na história do Brasileiro

Presente no top 15 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, com 105 gols marcados - é o 13º na lista -, Wellington Paulista agora é também um dos cinco que mais entraram em campo. Neste sábado, na vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre a Chapecoense, o atacante saiu do banco aos 26 minutos do 2º tempo, substituindo o chileno Ángelo Henríquez, e completou 404 jogos na Série A. O atacante igualou a marca de Paulo Baier, o 5º no ranking.