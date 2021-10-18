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Wellington Paulista se torna o 5º jogador com mais partidas na história do Brasileiro

Centroavante entrou nos minutos finais da vitória do Fortaleza sobre a Chapecoense...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 08:15

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:15

Crédito: Marcio Persivo/Fortaleza
Presente no top 15 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, com 105 gols marcados - é o 13º na lista -, Wellington Paulista agora é também um dos cinco que mais entraram em campo. Neste sábado, na vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre a Chapecoense, o atacante saiu do banco aos 26 minutos do 2º tempo, substituindo o chileno Ángelo Henríquez, e completou 404 jogos na Série A. O atacante igualou a marca de Paulo Baier, o 5º no ranking.
Revelado pelo Juventus, de São Paulo, Wellington disputou seu primeiro Brasileirão em 2004, atuando pelo Paraná. Desde então, ficou de fora apenas da edição de 2007, quando estava no Alavés, da Espanha. Além dos tricolores, paranaense e cearense, o centroavante disputou o campeonato vestindo as camisas de Santos, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Criciúma, Internacional, Coritiba, Fluminense, Ponte Preta e Chapecoense.
JOGADORES QUE MAIS ATUARAM NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º - Fábio - 596 jogos2º - Rogério Ceni - 574 jogos3º - Leonardo Moura - 497 jogos4º - Diego Souza - 459 jogos5º - Wellington Paulista - 404 jogosPaulo Baier - 404 jogos7º - Márcio Araújo - 397 jogos8º - Fábio Santos - 388 jogos9º - Victor - 384 jogos10º - Edinho - 380 jogos

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