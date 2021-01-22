Wellington Paulista se torna o 4º maior artilheiro da era dos pontos corridos

Autor do segundo gol do Fortaleza na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, nessa quinta-feira, Wellington Paulista subiu mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O tento do centroavante foi seu 102º desde que estreou como profissional na Série A, em 2004, vestindo a camisa do Paraná. O que faz dele o 4º maior goleador desde que a disputa passou a ser realizada no modelo de pontos corridos, em 2003.