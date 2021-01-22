Wellington Paulista se torna o 4º maior artilheiro da era dos pontos corridos

Autor do segundo gol do Fortaleza na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, nessa quinta-feira, Wellington Paulista subiu mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O tento do centroavante foi seu 102º desde que estreou como profissional na Série A, em 2004, vestindo a camisa do Paraná. O que faz dele o 4º maior goleador desde que a disputa passou a ser realizada no modelo de pontos corridos, em 2003.
Wellington empatou com Alecsandro, que nesta temporada vem atuando na Série B, pelo Figueirense. Agora, apenas Fred, do Fluminense, Diego Souza, do Grêmio, e Paulo Baier, que se aposentou, aparecem à frente do camisa 9 do Leão.
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS
1º - Fred - 150 gols2º - Diego Souza - 116 gols3º - Paulo Baier - 106 gols4º - Alecsandro - 102 golsWellington Paulista - 102 gols6º - Borges - 99 gols7º - Rafael Moura - 92 gols8º - Luís Fabiano - 85 gols9º - Roger - 83 gols10º - Washington - 82 gols11º - Souza - 77 gols12º - Gabigol - 75 golsAndré Lima - 75 gols14º - Obina - 74 golsDeivid - 74 gols