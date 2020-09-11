Wellington Paulista se consolida como artilheiro do Fortaleza em 2020

No duelo contra o Sport, o Fortaleza passou sufoco, mas conseguiu o gol da vitória através de Wellington Paulista. O WP9 cobrou o pênalti no começo do segundo tempo e colocou o Leão na parte superior da classificação.O tento anotado na última quarta-feira consolidou o jogador como artilheiro do Fortaleza em 2020. São 10 gols no total, sendo quatro deles no Campeonato Brasileiro.
No ranking de artilheiros do Leão na temporada, o que mais se aproxima de Wellington Paulista é Yuri César, que marcou 5 gols.
No próximo domingo, o Tricolor do Pici vai até Porto Alegre e terá o Grêmio pela frente. A esperança da torcida e Rogério Ceni é que o time possa contar com os gols de Wellington Paulista.