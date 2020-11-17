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futebol

Wellington Paulista revela 'chateação' com Rogério Ceni

Atacante não tinha oportunidades com o ex-técnico do Leão e espera retomar a boa forma com Chamusca...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 19:12

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:12

Crédito: Divulgação/CBF
Após três anos dentro do Fortaleza, o técnico Rogério Ceni deixou o Leão para se aventurar no Flamengo. Apesar de a torcida ter ficado chateada, houve quem no elenco ficasse mais ‘aliviado’, como é o caso do atacante Wellington Paulista.Mesmo com o faro de gol apurado, o camisa 9 foi retirado da equipe e não tinha tantas oportunidades como foi o costume ao longo da sua carreira.
Na conversa com o ge, WP9 revelou que espera retomar a boa forma e ajudar o Fortaleza na sequência do Brasileirão.
‘Fiquei um tempão sem jogar, só indo para os jogos e ficando no banco, e quando a gente fica assim fica muito chateado e triste, perde ritmo de jogo. O mais importante é voltar a atuar. Consegui contra o Bahia jogar um pouquinho, agora consegui jogar mais, me desenvolver, e na sequência de jogos vou conseguir desenvolver melhor’, afirmou.
No sábado, o Leão volta a campo pelo Brasileirão e o adversário é o Vasco da Gama, em São Januário.

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