Wellington Paulista revela 'chateação' com Rogério Ceni

Crédito: Divulgação/CBF

Após três anos dentro do Fortaleza, o técnico Rogério Ceni deixou o Leão para se aventurar no Flamengo. Apesar de a torcida ter ficado chateada, houve quem no elenco ficasse mais ‘aliviado’, como é o caso do atacante Wellington Paulista.Mesmo com o faro de gol apurado, o camisa 9 foi retirado da equipe e não tinha tantas oportunidades como foi o costume ao longo da sua carreira.

Na conversa com o ge, WP9 revelou que espera retomar a boa forma e ajudar o Fortaleza na sequência do Brasileirão.

‘Fiquei um tempão sem jogar, só indo para os jogos e ficando no banco, e quando a gente fica assim fica muito chateado e triste, perde ritmo de jogo. O mais importante é voltar a atuar. Consegui contra o Bahia jogar um pouquinho, agora consegui jogar mais, me desenvolver, e na sequência de jogos vou conseguir desenvolver melhor’, afirmou.