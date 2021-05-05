Wellington Paulista perde pênalti e Fortaleza empata sem gols com Pacajus pelo Cearense

O Fortaleza empatou sem gols, na tarde desta quarta-feira (05), no Estádio João Ronaldo, com o Pacajus, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense.
A equipe - agora comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda - até criou boas oportunidades no primeiro tempo com Wellington Paulista, mas o centroavante empilhou chances perdidas, entre elas um pênalti que chutou por cima da meta do goleiro Crismerio.
Primeiro tempo:
A primeira chegada com perigo do jogo saiu apenas aos 21 minutos e foi do Fortaleza. Após boa jogada individual de Isaque, Wellington Paulista ficou em boa posição para fazer o gol, mas parou no arqueiro Crismerio.
Melhor no jogo, o Fortaleza perdeu a melhor chance do jogo aos 25 minutos após Osvaldo ser derrubado dentro da área e a arbitragem marcar pênalti para o Leão do Pici. Na cobrança, Wellington Paulista chutou por cima do gol.
Seguindo a pressão pelo primeiro gol, o Fortaleza perdeu mais uma boa chance aos 32 minutos com Wellington Paulista. Dentro da área, o centroavante finalizou e a bola parou na trave da meta do Pacajus.
Aos 40 minutos o Leão do Pici chegou novamente. Em boa jogada pela esquerda, Carlinhos fez o cruzamento e achou Isaque dentro da área. Na finalização, o atacante carimbou o companheiro de time Wellington Paulista.
Soberano no jogo, a equipe ainda comandada por Léo Porto foi ao ataque com perigo novamente aos 42 minutos. Em ótima jogada pela direita, Daniel Guedes encontrou Wellington Paulista dentro da área, mas o centroavante cabeceou por cima do gol defendido por Crismerio.
Segundo tempo:
Os donos da casa chegaram pela primeira vez com perigo aos 9 minutos. Em boa jogada individual, Testinha deixou de calcanhar para Rayro, que chutou para boa defesa de Max Wallef.
A resposta do Fortaleza veio aos 14 minutos e o Pacajus sofreu com fogo amigo. Em cobrança de falta de Daniel Guedes, Igor cortou mal e a bola parou no travessão do goleiro Crismerio.
Sofrendo com a falta de criação, o Fortaleza chegou novamente com perigo apenas aos 40 minutos. Em cobrança de escanteio, Carlinhos desviou na primeira trave e obrigou o goleiro Crismerio a se esticar e evitar o gol do Leão do Pici.
Próximos jogos:
Com o jogo da 3ª rodada já no passado, Pacajus e Fortaleza voltam a disputar o Campeonato Cearense no fim de semana. Enquanto o Leão do Pici recebe o Ferroviário, o Pacajus vai continuar jogando em casa, desta vez contra o Icasa.
Ficha técnica:
PACAJUS 0 X 0 FORTALEZALocal: Estádio João Ronaldo, Pacajus (CE)Data-Horário: 05/05/2021 - 15h30 (de Brasília)Árbitro: Luciano Miranda (CE)Auxiliares: Arnaldo Rodrigues de Souza (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)Cartões amarelos: Claudivan, Jeferson, Igor (PAC); Felipe, Osvaldo, Marcelo Benevenuto (FOR)
Pacajus: Crismerio; Igor, Jeferson (Marcos Vinicius, aos 32/2ºT), Victor e Guto; Dedé, Rafael Tchuca, Rayro (Adriano Costa, aos 45/2ºT) e Testinha (André Cassaco, aos 32/2ºT); Claudivan (Zé Paulo, aos 35/2ºT); e Rafael Rocha. Técnico: Roberto Carlos.
Fortaleza: Max Walef; Daniel Guedes, João Paulo (Marcelo Benevenuto, aos 23/2ºT), Wanderson e Carlinhos; Ronald, Felipe e Lucas Crispim (Igor Torres, aos 17/2ºT); Isaque (Luiz Henrique, aos 17/2ºT), Osvaldo (Wellington Nem, aos 39/2ºT) e Wellington Paulista (Coutinho, aos 39/2ºT). Técnico: Léo Porto.