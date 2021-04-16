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Wellington Paulista é peça-chave no Fortaleza em busca por bicampeonato da Copa do Nordeste

Permanência do atleta foi muito comemorada dentro do clube, principalmente pelo presidente Marcelo Paz...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 20:05
Crédito: Marcio Persivo/Fortaleza
Gols importantes, títulos conquistados, liderança no vestiário e experiência: Wellington Paulista tem sido um dos principais jogadores do Fortaleza desde que o clube retornou à elite do futebol brasileiro. Na semana passada, o Leão do Pici renovou o contrato do atacante por mais uma temporada e meia. Apesar da sondagem de outras equipes, como Cruzeiro e Botafogo, dos quais também vestiu a camisa, o centroavante, de 37 anos, optou por estender o seu vínculo com o tricolor.
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No clube desde 2019, Wellington Paulista já ultrapassou a marca de mais de 100 jogos pelo Fortaleza e balançou as redes 31 vezes. No Campeonato Brasileiro de 2020, o centroavante atingiu o posto de segundo maior artilheiro da história do clube na Série A, com 22 gols marcados. No topo dessa lista está o ex-jogador Rinaldo, que marcou em 27 oportunidades.
Em entrevista ao site oficial do Fortaleza, Wellington Paulista celebrou a extensão do contrato. 'É uma sensação muito boa. Estou feliz pela renovação. É um clube que me recebeu muito bem e, com esse novo contrato, muitos me parabenizaram. Quero sempre estar fazendo gols, continuarei buscando meu espaço e, o mais importante, buscando títulos. Já tenho alguns e quero somar ainda mais'.
Em 2019, o Fortaleza venceu o Botafogo-PB e conquistou o título inédito da Copa do Nordeste. No segundo jogo da decisão, o Leão venceu por 1 a 0, com gol de WP9, assim como na partida de ida, e garantiu o título da competição no novo formato. Além deste troféu erguido, o centroavante também conquistou duas vezes o Campeonato Cearense com o Leão do Pici.
O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, reconhece os feitos atingidos pelo jogador nesses dois anos de serviços prestados ao clube: 'Foi um jogador decisivo e importante. Fez muitos gols que valeram três pontos e contra grandes adversários. É um camisa 9 respeitado em nível nacional e estamos felizes em poder contar com ele'.
Na temporada passada, o centroavante terminou pela segunda vez consecutiva como o principal artilheiro da equipe. Além de acrescentar em nível técnico, exerce um papel importante no vestiário, principalmente aos mais novos e recém-promovidos ao profissional.
Paz reconhece essa importância: 'É fundamental ter esse tipo de jogador no elenco. Pela seriedade e entrega, é um exemplo para os mais jovens. Ele tem uma história no Fortaleza e se porta como um líder positivo dentro do vestiário. É um tipo de jogador que agrega ao clube'.
Nesses últimos anos de êxito do Fortaleza, com títulos importantes e acesso à elite do futebol brasileiro, alguns jogadores deixaram suas marcas, como Gustagol, Osvaldo, David, entre outros. No entanto, a contratação do WP9 foi uma das mais acertadas da gestão de Marcelo Paz. 'Foi um jogador que se identificou. O Fortaleza, sem dúvidas, se tornou um dos clubes mais importantes da carreira do Wellington Paulista', conclui o presidente.
Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrenta o CSA, no sábado, às 16h, na Arena Castelão, em jogo que vale vaga nas semifinais da competição.

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