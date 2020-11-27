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Wellington Paulista é o 15º jogador da história a marca 100 gols no Brasileiro; veja o ranking

Atacante do Fortaleza alcançou a marca histórica nessa quinta-feira...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 08:30
Crédito: Marcio Persivo/Fortaleza
Cem gols em Campeonato Brasileiro. Foi com essa marca histórica que Wellington Paulista deixou o gramado do Castelão nessa quinta-feira. Apesar do empate em 1 a 1 com o Goiás não ter favorecido o Fortaleza, o atacante tem motivos de sobra para guardar a partida na memória. O jogador é apenas o 15º a realizar esse feito em 50 anos de disputa - contando desde 1971.
Revelado pelo Juventus, de São Paulo, Wellington disputou o seu primeiro Brasileirão em 2004, pelo Paraná. Seu primeiro gol, no entanto, foi marcado apenas dois anos depois, vestindo a camisa do Santos. Desde então, WP9 estufou as redes em todas as edições em que atuou, com destaque para o ano de 2009, quando marcou 14 vezes pelo Cruzeiro, seu recorde pessoal.
Entre os jogadores que estão em atividade na Série A do Brasileiro, apenas dois possuem mais gols do que o artilheiro do Fortaleza: Fred, do Fluminense, com 149 tentos, e Diego Souza, do Grêmio, com 112. Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, segue liderando o ranking histórico com 190 bolas na rede. Confira o top 15:
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- 1971/2020
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Edmundo - 153 gols4º - Fred - 149 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 gols8º - Washington - 126 gols9º - Luís Fabiano - 116 gols10º - Dadá Maravilha - 113 gols11º - Diego Souza - 112 gols12º - Paulo Baier - 108 gols13º - Alecsandro - 105 gols14º - Kléber Pereira - 102 gols15º - Wellington Paulista - 100 gols

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