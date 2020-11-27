Wellington Paulista é o 15º jogador da história a marca 100 gols no Brasileiro; veja o ranking

Crédito: Marcio Persivo/Fortaleza

Cem gols em Campeonato Brasileiro. Foi com essa marca histórica que Wellington Paulista deixou o gramado do Castelão nessa quinta-feira. Apesar do empate em 1 a 1 com o Goiás não ter favorecido o Fortaleza, o atacante tem motivos de sobra para guardar a partida na memória. O jogador é apenas o 15º a realizar esse feito em 50 anos de disputa - contando desde 1971.

Revelado pelo Juventus, de São Paulo, Wellington disputou o seu primeiro Brasileirão em 2004, pelo Paraná. Seu primeiro gol, no entanto, foi marcado apenas dois anos depois, vestindo a camisa do Santos. Desde então, WP9 estufou as redes em todas as edições em que atuou, com destaque para o ano de 2009, quando marcou 14 vezes pelo Cruzeiro, seu recorde pessoal.

Entre os jogadores que estão em atividade na Série A do Brasileiro, apenas dois possuem mais gols do que o artilheiro do Fortaleza: Fred, do Fluminense, com 149 tentos, e Diego Souza, do Grêmio, com 112. Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, segue liderando o ranking histórico com 190 bolas na rede. Confira o top 15:

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- 1971/2020