Wellington Paulista confia em 2021 diferente para o Fortaleza

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fortaleza está livre do rebaixamento. No Maracanã, o Tricolor foi superado pelo Fluminense, mas contou com o Vasco da Gama, que não fez o seu dever de casa e acabou na Série B.Líder da equipe, o atacante Wellington Paulista pede um ano diferente e confia na competência do técnico Enderson Moreira.

‘A gente sempre fala no começo do ano que não importa como começa, e sim como termina. Fomos muito bem no Cearense, Copa do Nordeste, mas as coisas começaram a desandar. Temos que, no ano de 2021, a nossa temporada vai ser diferente, o Enderson vai botar mais a cara dele’, afirmou.