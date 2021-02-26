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futebol

Wellington Paulista confia em 2021 diferente para o Fortaleza

Leão foi derrotado pelo Flu, mas escapou de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:07

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 02:07
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fortaleza está livre do rebaixamento. No Maracanã, o Tricolor foi superado pelo Fluminense, mas contou com o Vasco da Gama, que não fez o seu dever de casa e acabou na Série B.Líder da equipe, o atacante Wellington Paulista pede um ano diferente e confia na competência do técnico Enderson Moreira.
‘A gente sempre fala no começo do ano que não importa como começa, e sim como termina. Fomos muito bem no Cearense, Copa do Nordeste, mas as coisas começaram a desandar. Temos que, no ano de 2021, a nossa temporada vai ser diferente, o Enderson vai botar mais a cara dele’, afirmou.
Após 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encerrou na 16ª posição, com 41 pontos.

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