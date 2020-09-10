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futebol

Wellington Paulista brinca sobre 'paradinha' na cobrança de pênalti

Atacante declarou que treina essa batida desde 2012 e deixa o técnico Rogério Ceni assustado...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 22:25

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 22:25
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Wellington Paulista foi o grande nome do Fortaleza. Capitão da equipe, o atacante chamou a responsabilidade diante do Sport e cobrou o pênalti que deu a vitória ao Tricolor do Pici.Em relação ao pênalti, o artilheiro comentou sobre a sua corrida até a bola, que costuma matar a torcida e o técnico Rogério Ceni do coração
‘Essa batida eu tenho desde 2012. Eu batia de uma forma diferente e mudei. Desde 2012, eu sempre bato assim. Eu sei que é uma forma arriscada, tem muita gente que não gosta. O Rogério quase morre do coração aqui do lado de fora. Mas é a minha forma de bater e eu tenho confiança nela. Já perdi e é natural do futebol. Sei que vou perder mais vezes. Espero que demore muito para perder e continue fazendo os gols necessários’, afirmou.
Com ou sem paradinha, Wellington Paulista e Fortaleza voltam a campo no domingo, quando encaram o Grêmio, fora de casa.

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