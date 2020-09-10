Wellington Paulista brinca sobre 'paradinha' na cobrança de pênalti

Wellington Paulista foi o grande nome do Fortaleza. Capitão da equipe, o atacante chamou a responsabilidade diante do Sport e cobrou o pênalti que deu a vitória ao Tricolor do Pici.Em relação ao pênalti, o artilheiro comentou sobre a sua corrida até a bola, que costuma matar a torcida e o técnico Rogério Ceni do coração

‘Essa batida eu tenho desde 2012. Eu batia de uma forma diferente e mudei. Desde 2012, eu sempre bato assim. Eu sei que é uma forma arriscada, tem muita gente que não gosta. O Rogério quase morre do coração aqui do lado de fora. Mas é a minha forma de bater e eu tenho confiança nela. Já perdi e é natural do futebol. Sei que vou perder mais vezes. Espero que demore muito para perder e continue fazendo os gols necessários’, afirmou.