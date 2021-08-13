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Wellington Nem reconhece fraco desempenho em casa e espera ‘jogo firme e seguro' com o Sampaio Corrêa

O atacante da Raposa também celebrou o apoio de Vanderlei Luxemburgo com seu posicionamento em campo e apoio ao seu futebol...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 18:59
O elenco do Cruzeiro tem feito autocríticas frequentes sobre o desempenho da equipe nos jogos em casa pela Série B. A Raposa está 15ª colocada, com 17 pontos, 12 a menos do que o quarto colocado, Sampaio Corrêa, rival deste sábado, 14 de agosto, no Mineirão. E o atacante Wellington Nem reconhece o desempenho ruim nos duelos dentro dos domínios da Raposa, mas espera que contra os maranhenses, o time mineiro tenha uma atuação firme e segura para conseguir os três pontos. Nem conta com o apoio do técnico Vanderlei Luxemburgo, que recebeu elogios do jogador pelo suporte e o seu posicionamento em campo, que permite seu melhor rendimento. Confira nos vídeos a análise do jogador cruzeirense sobre o momento do time e o confronto com o Sampaio Corrêa. Nem confia que o jogo contra o Sampaio Corrêa, o torcedor verá um Cruzeiro mais firme em campo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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