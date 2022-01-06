Wellington é apresentado como novo zagueiro do Náutico

O sistema defensivo deu muita dor de cabeça ao Náutico na temporada passada e a ordem da diretoria é entregar novas peças a comissão técnica.

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Por conta deste objetivo, o zagueiro Wellington foi contratado e concedeu a sua primeira entrevista no Timbu.

Como uma carta de apresentação, ele citou algumas características do seu jogo para colocar em prática no Náutico.

‘Sou um zagueiro construtor, que hoje os clubes exigem bastante essa questão de sair jogando. Também sou forte no jogo aéreo, boa leitura das jogadas e acima de tudo, como a Série B pede, sou um zagueiro de muita raça’, afirmou.