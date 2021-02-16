Wellington comemora retorno ao Mirassol e fala sobre expectativa para início do Paulistão

Crédito: (Divulgação / Mirassol

Após ser destaque na campanha de acesso do Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B em 2020, o zagueiro Wellington está de volta ao Mirassol para a próxima temporada. O defensor retornou de empréstimo do clube gaúcho e irá defender o Leão na disputa do Campeonato Paulista.Wellington comemora o retorno à equipe paulista e fala sobre a expectativa para o início do Paulistão e com a boa campanha que a equipe desempenhou na última edição. O Mirassol faz sua estreia no próximo dia 27, fora de casa, diante do São Bento.

– A expectativa é de fazer uma campanha melhor que a do Paulistão de 2020 e estamos treinando firme para que isso aconteça. Espero corresponder dentro de campo no mesmo nível ou até melhor do que eu estava no Brasileirão da Série B. O trabalho aqui no Mirassol está sendo bem feito e estamos prontos para o início da competição – afirmou Wellington.Atual campeão da Série D, o Mirassol manteve sua base que conquistou a quarta divisão nacional e trouxe reforços pontuais para a disputa do estadual paulista. O zagueiro Wellington acredita que a equipe já mostrou muita qualidade e tem evoluído a cada dia nos treinamentos e que irá chegar forte na disputa do Paulistão.