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Wellington comemora retorno ao Mirassol e fala sobre expectativa para início do Paulistão

Zagueiro estava emprestado ao Juventude em 2020 e ajudou os gaúchos a subirem para à primeira divisão; expectativa do jogador é alta para um bom 2021 no Leão...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 14:00
Crédito: (Divulgação / Mirassol
Após ser destaque na campanha de acesso do Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B em 2020, o zagueiro Wellington está de volta ao Mirassol para a próxima temporada. O defensor retornou de empréstimo do clube gaúcho e irá defender o Leão na disputa do Campeonato Paulista.Wellington comemora o retorno à equipe paulista e fala sobre a expectativa para o início do Paulistão e com a boa campanha que a equipe desempenhou na última edição. O Mirassol faz sua estreia no próximo dia 27, fora de casa, diante do São Bento.
– A expectativa é de fazer uma campanha melhor que a do Paulistão de 2020 e estamos treinando firme para que isso aconteça. Espero corresponder dentro de campo no mesmo nível ou até melhor do que eu estava no Brasileirão da Série B. O trabalho aqui no Mirassol está sendo bem feito e estamos prontos para o início da competição – afirmou Wellington.Atual campeão da Série D, o Mirassol manteve sua base que conquistou a quarta divisão nacional e trouxe reforços pontuais para a disputa do estadual paulista. O zagueiro Wellington acredita que a equipe já mostrou muita qualidade e tem evoluído a cada dia nos treinamentos e que irá chegar forte na disputa do Paulistão.
– O treinador e a base do time que conquistaram a Série D foram mantidos. São jogadores de alta qualidade e estamos evoluindo a cada dia como equipe para sobressairmos nos jogos. Estou aqui para agregar ainda mais ao elenco e conquistarmos juntos os objetivos do clube no campeonato – concluiu.

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