Welington volta de lesão e fica à disposição de Hernán Crespo para próximos jogos do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nos treinamentos deste sábado (11), o São Paulo contou com uma ótima notícia. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral Welington voltou a integrar os treinamentos com o resto do elenco e deve ficar à disposição de Hernán Crespo para os próximos compromissos do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No dia 10 de agosto, no Choque-Rei que marcou a partida ida das quartas de final da Libertadores, no segundo tempo, Welington deixou o gramado chorando, sentindo dores na coxa esquerda e sendo substituído por Reinaldo.

O lateral teve lesão diagnosticada e fez trabalho de recuperação no Reffis, desfalcando a equipe por um mês. Nos últimos treinos Welington apresentou sinais de evolução, e, neste sábado (11), voltou às atividades com o restante da equipe, já ficando pronto para voltas aos gramados.

Segundo informação do Globo Esporte, Welington está relacionado para o jogo contra o Fluminense, neste domingo (12), porém, deve ficar no banco de reservas, ainda precisando de mais treinamentos e mais ritmo de jogo.Para o time titular, Crespo não contará com Arboleda e Calleri. Arboleda ainda se recupera de lesão, enquanto o atacante argentino segue precisando de mais ritmo de jogo e condicionamento físico após ficar quatro meses sem jogar.

Uma provável escalação para o São Paulo é: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Liziero, Benítez (Gabriel Sara) e Reinaldo; Luciano e Rigoni.