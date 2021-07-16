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futebol

Welington Taira comenta chegada a Moldávia: 'Não poderia ter começado melhor'

Lateral-esquerdo brasileiro foi contratado pelo FC Balti e logo na sua estreia apareceu na seleção da rodada do campeonato local...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 17:01
Crédito: Divulgação/Sheriff
Depois de disputar o último Campeonato Carioca pelo Macaé, o lateral-esquerdo Welington Taira acertou a transferência para um pequeno país da Europa. No final de junho, o jogador foi contratado pelo FC Balti, da Moldávia. E o atleta revelado pelo São Caetano já chegou mostrando suas credenciais. Na primeira rodada do Campeonato Moldavo, na última semana, ele teve boa atuação e ajudou o Balti a vencer o Sheriff por 1 a 0. Além disso, ainda foi incluído na seleção da rodada.
Veja a tabela do Espanhol+ Confira as principais notícias do futebol internacional- Não poderia ter começado melhor aqui. Foi muito bom já chegar, jogar e ainda ajudar o time a conseguir uma vitória. Meu objetivo sempre é ajudar o time, pensando no coletivo, ainda mais porque acabei de chegar aqui. Mas já ter aparecido na seleção da rodada também foi muito bom. Dá uma moral a mais para seguir trabalhando, pra continuar nesse nível e melhorar cada vez mais - afirmou Taira.
O lateral-esquerdo de 25 anos chegou ao país do Leste Europeu em junho e teve pouco tempo para se adaptar antes de entrar em campo. Agora, Taira vai buscar essa adaptação em meio aos treinos e jogos.
- Foi tudo rápido, a negociação e a minha chegada aqui. Ainda estou me adaptando a cidade, ao país, mas fui muito bem recebido pelas pessoas. Meus companheiros de time estão me ajudando nesse começo. O idioma é bem diferente, mas com o tempo espero aprender também. Por enquanto, a gente vai se comunicando como dá. E no campo todo mundo se entende, sabe o que tem que fazer - finalizou Taira.
Depois de vencer o atual campeão Sheriff na primeira rodada, o FC Balti de Welington Taira volta a campo no próximo domingo, às 14h (horário de Brasília), contra o Milsami.

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