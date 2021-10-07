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Welington revela ansiedade de jogar pela primeira vez como profissional diante da torcida do São Paulo

Lateral estreou pela equipe titular do Tricolor em fevereiro de 2021, quando os estádios seguiam com os portões fechados. Atleta jogou em frente à torcida na base...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta quinta-feira (7), o São Paulo voltará a jogar perante sua torcida. Com o público presente no Morumbi para o clássico contra o Santos, o Tricolor fará o seu primeiro jogo desde março de 2020 com a presença dos torcedores. O lateral Welington, que ainda não jogou no profissional com a torcida presente, falou sobre a ansiedade para o momento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em entrevista à SPFCTV, o lateral esquerdo são-paulino comentou sobre a expectativa para jogar pela primeira vez com a presença dos torcedores no Morumbi. O atleta estreou pelo elenco profissional em fevereiro deste ano e, portanto, jogou apenas com portões fechados. Pela base, Welington jogou a final da Copinha, onde a torcida tricolor esteve presente.
- Ansiedade está muito grande. Estou só imaginando a gente fazendo uma excelente partida, com a torcida apoiando todo mundo. Na Copinha teve bastante, mas acho que, no Morumbi, como profissional, vai ser a primeira vez, então estou muito ansioso por este momento - comentou o jogador.
Welington revelou, ainda, um desejo ambicioso. O lateral falou sobre a possibilidade ter seu nome gritado pelos torcedores, o que, segundo ele, seria um 'sonho realizado'.
- O que mais passa pela minha cabeça é subir o túnel, ver a torcida e se gritarem meu nome vai ser incrível. Se isso acontecer, vai ser um sonho realizado - afirmou o lateral.Desde sua estreia, Welington ganhou bastante espaço dentro do elenco e é, hoje, uma boa opção para a lateral esquerda, recebendo boas oportunidades do treinador Hernán Crespo.
Com a torcida no estádio, será a primeira partida de alguns novos jogadores do Tricolor com a presença dos torcedores do Tricolor. A bola rola às 18h30 desta quinta-feira (7), e a partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

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