Welington revela ansiedade de jogar pela primeira vez como profissional diante da torcida do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta quinta-feira (7), o São Paulo voltará a jogar perante sua torcida. Com o público presente no Morumbi para o clássico contra o Santos, o Tricolor fará o seu primeiro jogo desde março de 2020 com a presença dos torcedores. O lateral Welington, que ainda não jogou no profissional com a torcida presente, falou sobre a ansiedade para o momento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em entrevista à SPFCTV, o lateral esquerdo são-paulino comentou sobre a expectativa para jogar pela primeira vez com a presença dos torcedores no Morumbi. O atleta estreou pelo elenco profissional em fevereiro deste ano e, portanto, jogou apenas com portões fechados. Pela base, Welington jogou a final da Copinha, onde a torcida tricolor esteve presente.

- Ansiedade está muito grande. Estou só imaginando a gente fazendo uma excelente partida, com a torcida apoiando todo mundo. Na Copinha teve bastante, mas acho que, no Morumbi, como profissional, vai ser a primeira vez, então estou muito ansioso por este momento - comentou o jogador.

Welington revelou, ainda, um desejo ambicioso. O lateral falou sobre a possibilidade ter seu nome gritado pelos torcedores, o que, segundo ele, seria um 'sonho realizado'.

- O que mais passa pela minha cabeça é subir o túnel, ver a torcida e se gritarem meu nome vai ser incrível. Se isso acontecer, vai ser um sonho realizado - afirmou o lateral.Desde sua estreia, Welington ganhou bastante espaço dentro do elenco e é, hoje, uma boa opção para a lateral esquerda, recebendo boas oportunidades do treinador Hernán Crespo.