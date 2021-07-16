Welington recebe cada vez mais chances no São Paulo e disputa titularidade com Reinaldo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A última rodada do Brasileirão de 2020 marcou a estreia de um jogador revelado em Cotia que cresceu muito no profissional. O lateral esquerdo Welington jogou pela primeira vez na vitória contra o Flamengo, e, sob o comando de Hernán Crespo, na temporada de 2021, ganhou muitas chances, entrando, atualmente, na disputa pela vaga de titular na equipe do São Paulo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Jogador de muita velocidade e qualidade ofensiva, Welington entrou em campo 19 vezes pelo Tricolor, marcando um gol e dando duas assistências.

A disputa pela vaga, porém, é apertada, já que Welington joga na mesma posição que Reinaldo, principal assistente da equipe na temporada e jogador importante do elenco do São Paulo, sendo inclusive o capitão do time em algumas ocasiões.

Recentemente, o camisa 34 do São Paulo tem recebido oportunidades cada vez mais importantes como titular na ala esquerda. Na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, o jovem foi titular e teve participação crucial nas ações ofensivas do time.

Foi a partir de uma jogada individual e do cruzamento de Welington que nasceu o gol da equipe e, poucos minutos depois, o lateral escapou da defesa do Racing e deu ótimo passe para Vitor Bueno, que acabou perdendo a maior chance do time de deixar o placar em 2 a 0.

Após a partida, o treinador Hernán Crespo foi questionado sobre a escalação de Welington, deixando Reinaldo no banco. O treinador, porém, afirmou que a decisão foi técnica e que ambos tinham condição de jogar. Com isso, o técnico deixou clara a sua confiança no futebol do atleta revelado em Cotia.

- Preferi Welington por, simplesmente, uma situação técnica, mas graças a Deus, neste momento, Reinaldo está bem - afirmou Crespo.Com cada vez mais oportunidades recebidas e atuações de alto nível, o lateral de 20 anos vai se firmando no Tricolor e se torna um jogador importante para o elenco da equipe na temporada de 2021.