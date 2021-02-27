Welington pode ganhar espaço no São Paulo após boa estreia

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Na partida contra o Flamengo, além da vitória por 2 a 1 e a classificação para o G4, o São Paulo ganhou, ainda, uma boa novidade. Trata-se de uma nova opção no elenco do Tricolor: o lateral-esquerdo da base, Welington. Com uma boa estreia contra uma adversário difícil, o jovem foi alvo de elogios e pode começar a lutar por um espaço no elenco.Welington foi escalado, a princípio, como uma alternativa para driblar os dois desfalques na lateral-esquerda são-paulina para o jogo, Reinaldo e Léo. Entretanto, com sua agilidade e velocidade, o atleta mostrou que não chega apenas para ser uma peça de reposição, mas uma opção viável para o time.

No jogo contra o Flamengo, ele não atuou exatamente como um lateral, mas sim como um ala. Compondo um esquema montado por Vizolli que atuava num 5-3-2 na fase defensiva e 3-4-3 na fase ofensiva, o atleta teve uma função crucial na equipe, sendo o jogador mais aberto do time pela esquerda.

Com Igor Vinícius fazendo a mesma função pelo lado direito, Welington recuava para compor a linha defensiva de cinco jogadores quando o time defendia e avançava com liberdade para ser uma opção em amplitude no ataque. Ao fim do jogo, perguntado sobre a atuação do garoto, Vizolli o parabenizou pela estreia e, entre outros fatores, exaltou a personalidade e começar sua carreira profissional com um grande desafio quanto um jogo contra o líder do campeonato onde as duas equipes precisavam da vitória.

- Era o jogador certo para jogar. Muitas pessoas poderia dizer assim: 'é um garoto que vocês pôs na jaula dos leões', mas é aí que você cresce. Perguntei individualmente para cada jogador, para os jogadores mais velhos: 'com quantos vocês estreou? Com quantos anos você jogou seu primeiro jogo profissional?' Todos (responderam que) com 19, 20, 18 anos. Então isso deu uma forma diferente para o Welington, que já é maduro, já é forte, já tem conhecimento da posição, tanto quanto lateral e como ala. Parabéns para ele e parabéns para o São Paulo que ganha mais um reforço.

Essa função exigiu três características importantes do jogador: velocidade, fôlego e qualidade nos dois setores (ataque e defesa). Essas qualidades, embora ainda precisem ser melhor desenvolvidas, visto que é um atleta muito novo, fazem com que Welington seja uma boa opção para ganhar mais minutos no Tricolor, agora sob o comando de Hernán Crespo.