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Welington pode ganhar espaço no São Paulo após boa estreia

O lateral esquerdo revelado na base do clube fez uma grande partida contra o Flamengo...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
Na partida contra o Flamengo, além da vitória por 2 a 1 e a classificação para o G4, o São Paulo ganhou, ainda, uma boa novidade. Trata-se de uma nova opção no elenco do Tricolor: o lateral-esquerdo da base, Welington. Com uma boa estreia contra uma adversário difícil, o jovem foi alvo de elogios e pode começar a lutar por um espaço no elenco.Welington foi escalado, a princípio, como uma alternativa para driblar os dois desfalques na lateral-esquerda são-paulina para o jogo, Reinaldo e Léo. Entretanto, com sua agilidade e velocidade, o atleta mostrou que não chega apenas para ser uma peça de reposição, mas uma opção viável para o time.
No jogo contra o Flamengo, ele não atuou exatamente como um lateral, mas sim como um ala. Compondo um esquema montado por Vizolli que atuava num 5-3-2 na fase defensiva e 3-4-3 na fase ofensiva, o atleta teve uma função crucial na equipe, sendo o jogador mais aberto do time pela esquerda.
Com Igor Vinícius fazendo a mesma função pelo lado direito, Welington recuava para compor a linha defensiva de cinco jogadores quando o time defendia e avançava com liberdade para ser uma opção em amplitude no ataque. Ao fim do jogo, perguntado sobre a atuação do garoto, Vizolli o parabenizou pela estreia e, entre outros fatores, exaltou a personalidade e começar sua carreira profissional com um grande desafio quanto um jogo contra o líder do campeonato onde as duas equipes precisavam da vitória.
- Era o jogador certo para jogar. Muitas pessoas poderia dizer assim: 'é um garoto que vocês pôs na jaula dos leões', mas é aí que você cresce. Perguntei individualmente para cada jogador, para os jogadores mais velhos: 'com quantos vocês estreou? Com quantos anos você jogou seu primeiro jogo profissional?' Todos (responderam que) com 19, 20, 18 anos. Então isso deu uma forma diferente para o Welington, que já é maduro, já é forte, já tem conhecimento da posição, tanto quanto lateral e como ala. Parabéns para ele e parabéns para o São Paulo que ganha mais um reforço.
Essa função exigiu três características importantes do jogador: velocidade, fôlego e qualidade nos dois setores (ataque e defesa). Essas qualidades, embora ainda precisem ser melhor desenvolvidas, visto que é um atleta muito novo, fazem com que Welington seja uma boa opção para ganhar mais minutos no Tricolor, agora sob o comando de Hernán Crespo.
Um jogador que te oferece capacidade ofensiva e qualidade defensiva, podendo jogar de lateral ou de ala. Welington é, sem dúvidas, um jogador muito promissor no elenco são-paulino.​O São Paulo inicia a temporada já no próximo domingo, às 19h, contra o Botafogo-SP, no Morumbi, em partida que marca a primeira rodada do Campeonato Paulista. Com o início do trabalho de Crespo, Welington pode ser uma alternativa para a equipe na competição.*Sob orientação de Marcio Monteiro

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