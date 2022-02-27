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futebol

Welington perde espaço no São Paulo neste começo de temporada; veja números

Lateral-esquerdo, que vinha fazendo revezamento no time titular com Reinaldo, não vem recebendo muitas chances no estadual, sendo preterido pelo titular e por Léo...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 08:00
A temporada não vem sendo de muitas oportunidades para o lateral-esquerdo Welington, do São Paulo. Antes revezando com Reinaldo no time titular, o jovem revelado na base são-paulina jogou somente duas partidas nesta temporada, ambas pelo estadual. Ele esteve em campo diante de Guarani e Ituano, os dois primeiros jogos do São Paulo no ano. Contra o Bugre, inclusive, ele entrou nos acréscimos e praticamente não participou da partida. Já no jogo contra o Galo de Itu, foi titular, mas substituído aos 15 minutos do segundo tempo.
Depois, Welington ficou no banco contra Red Bull Bragantino, Santo André, Ponte Preta, Inter de Limeira, Santos e Campinense, não sendo acionado em nenhum desses jogos. O técnico Rogério Ceni vem preferindo escalar Reinaldo, titular da posição e Léo, que por vezes vem atuando no setor. O primeiro atuou em sete partidas, somando 384 minutos, enquanto o segundo jogou cinco jogos, com 388 minutos em campo.
WELINGTON NA TEMPORADA Dois jogos Seis jogos sem ser acionado 61 minutos em campo
Crédito: Welingtonnãovemtendomuitaschencesem2022(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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