Welington perde espaço no São Paulo neste começo de temporada; veja números

A temporada não vem sendo de muitas oportunidades para o lateral-esquerdo Welington, do São Paulo. Antes revezando com Reinaldo no time titular, o jovem revelado na base são-paulina jogou somente duas partidas nesta temporada, ambas pelo estadual. Ele esteve em campo diante de Guarani e Ituano, os dois primeiros jogos do São Paulo no ano. Contra o Bugre, inclusive, ele entrou nos acréscimos e praticamente não participou da partida. Já no jogo contra o Galo de Itu, foi titular, mas substituído aos 15 minutos do segundo tempo.