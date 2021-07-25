Welington e Benítez, do São Paulo, recebem o terceiro amarelo e estão suspensos contra o Palmeiras

O São Paulo não contará com o lateral-esquerdo Welington e o meia Benítez para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (31), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Welington tomou a advertência ainda na primeira etapa, após uma falta no meio-campo. Já Benítez recebeu o cartão amarelo após se adiantar na barreira em uma cobrança de falta nos acréscimos do segundo tempo. O lance gerou reclamações do meia argentino.