Welington deixa campo lesionado e Arboleda 'inseguro': São Paulo segue vivendo drama com desfalques

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo continua vivendo um momento delicado em relação às condições físicas dos seus jogadores. Nesta terça-feira (10), durante o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, o lateral esquerdo Welington deixou o campo com dores, enquanto o zagueiro Arboleda saiu da partida após se sentir inseguro devido à sua lesão recente na coxa, da qual o atleta se recuperou para o Choque-Rei.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com mais um jogador lesionado, o São Paulo soma, agora, seis atletas fora dos gramados, em recuperação. Welington se junta a Eder, William, Luciano, Diego Costa e Marquinhos, atuais lesionados do Tricolor.

Arboleda, por outro lado, voltou de lesão justamente no clássico diante do Palmeiras, recuperado de uma contratura muscular na coxa. Entretanto, o zagueiro saiu de campo no intervalo, dando lugar a Welington, alegando estar inseguro com suas condições físicas.

- Não se sentia seguro. Não aconteceu nada, mas não sentia seguro. Então a decisão foi de mudar - falou Crespo sobre a saída de Arboleda.

Assim, Welington entrou em seu lugar durante o intervalo, mas deixou o campo nos minutos finais do jogo, sentindo dores na parte posterior da coxa. Reinaldo entrou em seu lugar durante os últimos lances da primeira partida das quartas de final da Libertadores.

Em uma temporada com tantos jogadores afastados por lesão ou sem condições físicas para jogar, o treinador Hernán Crespo precisou mexer nas escalações frequentemente, promovendo, inclusive, improvisações para tentar substituir alguns atletas ausentes.

Atualmente, o setor onde o time mais tem desfalques é o ataque, onde o time não conta com três jogadores: Luciano, Eder e Marquinhos. No meio de campo, William se recupera de uma artroscopia no joelho e, na defesa, Diego Costa se lesionou durante os treinos e Welington é o mais novo contundido do elenco.Precisando se adaptar aos desfalques e poupar jogadores do time titular ao mesmo tempo, Crespo tem uma missão difícil para montar a escalação titular da equipe para a próxima partida.