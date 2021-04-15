Welington comemora primeiro gol pelo São Paulo: 'Nem acreditei'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Guarani, na última quarta-feira (14), vai ficar marcada para sempre na memória do lateral-esquerdo Welington. Cria da base são-paulina, o jogador fez o primeiro gol na sua carreira.

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Em entrevista à 'SPFCTV', o jovem de 20 anos comemorou o tento e disse ser a realização de um sonho.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Sempre sonhei com esse momento, na hora do gol nem acreditei. Quando fiz o gol, saí comemorando e passou um filme na minha cabeça - comentou.

Welington relembrou o período do começo de sua trajetória, quando seu avô o levava aos treinamentos em busca do sonho de ser jogador de futebol. No entanto, há três anos o seu Napoleão faleceu, mas Welington não esqueceu do apoio dele. - Eu lembrei muito do meu avô, que sempre esteve comigo. Há uns três anos atrás, eu perdi ele, que sempre me levava nos treinos. O gol foi por ele e pela minha família, por todas as dificuldades que eu passei. O nome do meu avô era Napoleão, a gente acordava cedo para ir treinar em Cotia, sempre serei grato por ele - finalizou.