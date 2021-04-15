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futebol

Welington comemora primeiro gol pelo São Paulo: 'Nem acreditei'

Lateral-esquerdo comentou sobre o tento marcado diante do Guarani e homenageou o avô, que sempre o acompanhou nos treinamentos, mas que faleceu há três anos...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:44

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 14:44
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Guarani, na última quarta-feira (14), vai ficar marcada para sempre na memória do lateral-esquerdo Welington. Cria da base são-paulina, o jogador fez o primeiro gol na sua carreira.
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Em entrevista à 'SPFCTV', o jovem de 20 anos comemorou o tento e disse ser a realização de um sonho.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Sempre sonhei com esse momento, na hora do gol nem acreditei. Quando fiz o gol, saí comemorando e passou um filme na minha cabeça - comentou.
Welington relembrou o período do começo de sua trajetória, quando seu avô o levava aos treinamentos em busca do sonho de ser jogador de futebol. No entanto, há três anos o seu Napoleão faleceu, mas Welington não esqueceu do apoio dele. - Eu lembrei muito do meu avô, que sempre esteve comigo. Há uns três anos atrás, eu perdi ele, que sempre me levava nos treinos. O gol foi por ele e pela minha família, por todas as dificuldades que eu passei. O nome do meu avô era Napoleão, a gente acordava cedo para ir treinar em Cotia, sempre serei grato por ele - finalizou.
Agora, o São Paulo se prepara para jogar diante do Palmeiras, já nesta sexta-feira (16), às 22h, no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. O Tricolor é o líder do Grupo B, com 16 pontos conquistados.

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