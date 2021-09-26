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futebol

Welington celebra boa fase no São Paulo: 'Estou dando o meu melhor'

Jogador foi titular na lateral-esquerda contra o Atlético-MG, no Morumbi, pelo Brasileirão...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Brigando pela vaga de titular com Reinaldo na lateral-esquerda, Welington acredita que está evoluindo no time profissional e que a disputa com o companheiro é saudável.
- Senti um pouco de cansaço por conta da minha lesão, fiquei um mês fora, foi câimbra, nada de mais. Meu primeiro ano está sendo excelente aqui no profissional, sempre buscando evoluir e com a ajuda dos meus companheiros fica bem mais fácil - disse o jogador, que foi titular no empate sem gols com o Atlético-MG.
Ele diz que se prepara para um jogo importante como este "dando o melhor" dentro de campo em busca de resultados positivos com o São Paulo.
- Essa disputa [com Reinaldo] é bastante saudável, somos amigos, respeito muito ele, mas sempre qe tem oportunidade eu procuro agarrá-la e tenho saído bem, dando meu melhor - completou o jogador.

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