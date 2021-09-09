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futebol

Welington avança em recuperação e treina com o elenco do São Paulo

Lateral-esquerdo está em recuperação de uma lesão na coxa e vem sendo desfalque do time há um mês. Apesar da evolução, jogador não tem data para voltar aos gramados...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 13:51
Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net
O São Paulo teve uma boa novidade no treino desta quinta-feira (9), no CT da Barra Funda. O lateral-esquerdo Welington, que se recupera de uma lesão na coxa, avançou na sua recuperação e treinou com o restante dos companheiros. Cria da base são-paulina, o jogador está fora da equipe desde o empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, pela ida das quartas de final da Libertadores, no dia 10 de agosto. Na ocasião, ele deixou o campo nos minutos finais do Choque-Rei na competição continental.
A intertemporada que o São Paulo está realizando vem servindo para a recuperação física dos jogadores. Além de Welington, o zagueiro Arboleda e o atacante Marquinhos também estão em processo de recuperação. Marquinhos é o que mais deve demorar para voltar, já que trabalha com a fisioterapia e ainda não foi a campo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Sem a presença de Welington, Crespo vem escalando Reinaldo na ala esquerda, que era titular absoluto mas nessa temporada vem disputando espaço com o jogador revelado em Cotia.

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