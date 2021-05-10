Webinar da FGV debate Sistema de resolução de disputas da FIFA e estabilidade contratual no futebol

Crédito: Divulgação/FGV

Na manhã da próxima quarta-feira, 10, acontece o primeiro webinar da FGV Series: Leadership in Sport, que tem como objetivo disseminar conteúdo de qualidade para profissionais do mercado esportivo. A videoconferência "Sistema de Resolução de Disputas da FIFA e Estabilidade Contratual no Futebol" está marcada para às 10h e poderá ser assistida no YouTube da Fundação Getúlio Vargas. Clique aqui e se inscreva no evento!

Na Webinar, serão apresentados temas como: panorama sobre o Sistema de Resolução de Disputas da FIFA; marco regulatório: estatuto, regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores (RSTP) e Regulamento de Procedimento; e princípios que regem o RSTP e princípio da estabilidade contratual no regulamento. >Futuro de Borré no River, PSG mira joia… Confira o fim de semana do MercadoTambém serão debatidos artigos relevantes e jurisprudência da Câmara de Resolução de Disputas e da Comissão do Estatuto do Jogador e a rescisão unilateral de contrato sem justa causa: consequências e cálculo da indenização. Ademais, a primeira decisão da história com sanções a clubes servindo de ponte para transferências de atletas, que saiu há menos de um mês, também será falado no encontro.A palestra será ministrada por Erika Montemor Ferreira, Head do Players' Status da FIFA, e mediada por Pedro Trengrouse, Coordenador acadêmico do curso FGV/FIFA/CIES em Gestão de Esportes. Abaixo, conheça o currículo de cada um:

Erika Montemor Ferreira, Head do Players' Status da FIFA

- Formada em Direito pela PUC-SP e Mestre em Direito Desportivo Internacional pelo ISDE, Espanha;

- Curso Superior de Gestão e Marketing Desportivo oferecido pelo CIES/RFEF na Universidade Rey Juan Carlos, em Madrid;

- Ganhadora do prêmio da Rede FIFA/CIES de 2013 com o projeto final “La deuda de los clubes. Causas y soluciones”;

- Atuou como advogada em São Paulo e na Espanha. FIFA Players’ Status de 2010 a 2017. Legal Counsel na UEFA responsável por Financial Fair Play – Adjudicatory Chamber de 2017 a 2019. Head do Players’ Status na FIFA desde 2019.

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Pedro Trengrouse, Coordenador Acadêmico do Programa FGV/FIFA/CIES em Gestão de Esportes

- Advogado;

- Sócio de Trengrouse & Gonçalves Advogados;

- Vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB;

- FIFA master;

- Visiting scholar da Harvard Law School (Fall 2014);

- Certificado em Regulação de Cassinos e Apostas Esportivas pela Universidade de Nevada Las Vegas (UNLV);

- Primeiro membro brasileiro da International Association of Gaming Advisors (IAGA);