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futebol

Wayne Rooney tenta se desvencilhar de comparação com Alex Ferguson

Atacante do Derby County estará na beira do gramado comandando o time neste sábado contra o Bristol City por conta da demissão de Phillip Cocu, ex-técnico da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 12:55

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:55

Crédito: Reprodução/Twitter
O Derby County encara o Bristol City neste sábado pela segunda divisão do Campeonato Inglês. No entanto, a grande história dessa partida é a de Wayne Rooney, pois o atacante estará dirigindo a equipe na beira do gramado. Ainda assim, o jogador também poderá participar da partida como um atleta, pois ocupa o cargo de técnico de forma interina após a demissão de Phillip Cocu.
Em suas primeiras palavras como treinador, o maior ídolo da história recente do Manchester United revelou sua vontade em comandar equipes no futuro, mas tenta se desvencilhar da imagem de Alex Ferguson.
- Eu não vou dizer que farei as coisas como Alex Ferguson. Você tem que trabalhar com os jogadores que têm e deve gerenciá-los da forma correta. Há coisas que você pode tirar de outros treinadores. Sou ambicioso, quero ser técnico. Eu estou aberto a isso. Há uma oportunidade para mostrar as diferentes ideias que você tem.
O jogador ainda está estudando e pretende conseguir a Licença A da Uefa em junho para, em seguida, iniciar o curso para conquistar a Licença Pro a partir de julho de 2021. Outros técnicos, como Southgate e Lampard também trabalharam enquanto terminavam seus cursos.

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