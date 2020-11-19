Wayne Rooney tenta se desvencilhar de comparação com Alex Ferguson

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O Derby County encara o Bristol City neste sábado pela segunda divisão do Campeonato Inglês. No entanto, a grande história dessa partida é a de Wayne Rooney, pois o atacante estará dirigindo a equipe na beira do gramado. Ainda assim, o jogador também poderá participar da partida como um atleta, pois ocupa o cargo de técnico de forma interina após a demissão de Phillip Cocu.

Em suas primeiras palavras como treinador, o maior ídolo da história recente do Manchester United revelou sua vontade em comandar equipes no futuro, mas tenta se desvencilhar da imagem de Alex Ferguson.

- Eu não vou dizer que farei as coisas como Alex Ferguson. Você tem que trabalhar com os jogadores que têm e deve gerenciá-los da forma correta. Há coisas que você pode tirar de outros treinadores. Sou ambicioso, quero ser técnico. Eu estou aberto a isso. Há uma oportunidade para mostrar as diferentes ideias que você tem.