Watford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em busca de encerrar a crise e iniciar uma sequência positiva na Premier League, o Manchester United entra em campo neste sábado para enfrentar o Watford em Vicarage Road. O confronto entre as duas equipes terá início às 12h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês

A situação do Watford na tabela da Premier League não é confortável, e o time da casa busca uma vitória contra uma equipe em crise para poder se afastar da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, o Watford está a apenas dois da degola.

A crise do Manchester United não parece ter um fim tão próximo. Após muitas derrotas, incluindo uma goleada para o Liverpool e uma derrota no derby com o Manchester City, os Diabos Vermelhos buscam vencer o Watford neste sábado.FICHA TÉCNICAWATFORD x MANCHESTER UNITED - Premier League

Data e horário: 20/11/2021, às 12h (de Brasília)Local: Vicarage Road, em Watford (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodOnde assistir: ESPN Brasil

WATFORD (Treinador: Claudio Ranieri)Foster; Femenía, Cathcart, N'Koulou e Danny Rose; Sarr, Cleverley, Sissoko e Dennis; João Pedro e King.

Desfalques: Kabasele, Sierralta, Etebo, Sema e Baah (lesionados); Kucka (suspenso).

MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Van de Beek, Sancho, Martial e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.

Desfalques: Varane e Cavani (lesionados); Pogba (suspenso).