Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Watford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
futebol

Watford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Para encerrar a crise no clube, Manchester United busca começar sequência positiva na Premier League contra o Watford...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:42

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:42

Em busca de encerrar a crise e iniciar uma sequência positiva na Premier League, o Manchester United entra em campo neste sábado para enfrentar o Watford em Vicarage Road. O confronto entre as duas equipes terá início às 12h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês
A situação do Watford na tabela da Premier League não é confortável, e o time da casa busca uma vitória contra uma equipe em crise para poder se afastar da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, o Watford está a apenas dois da degola.
A crise do Manchester United não parece ter um fim tão próximo. Após muitas derrotas, incluindo uma goleada para o Liverpool e uma derrota no derby com o Manchester City, os Diabos Vermelhos buscam vencer o Watford neste sábado.FICHA TÉCNICAWATFORD x MANCHESTER UNITED - Premier League
Data e horário: 20/11/2021, às 12h (de Brasília)Local: Vicarage Road, em Watford (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodOnde assistir: ESPN Brasil
WATFORD (Treinador: Claudio Ranieri)Foster; Femenía, Cathcart, N'Koulou e Danny Rose; Sarr, Cleverley, Sissoko e Dennis; João Pedro e King.
Desfalques: Kabasele, Sierralta, Etebo, Sema e Baah (lesionados); Kucka (suspenso).
MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Van de Beek, Sancho, Martial e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Varane e Cavani (lesionados); Pogba (suspenso).
Crédito: ManchesterUnitedenfrentaoWatfordforadecasa(FOTO:GLYNKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados