Watford x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Neste sábado, o Watford recebe o Manchester City em Vicarage Road pela 16ª rodada da Premier League. Em busca da liderança da competição, os Cityzens terão o desafio de buscar uma importante vitória fora de casa em confronto que terá início às 14:30h (de Brasília).
Na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Watford terá um desafio complicado de vencer o Manchester City neste sábado, mesmo jogando em casa. A equipe chega com uma sequência negativa, tendo apenas a goleada por 4 a 1 contra o Manchester United como um grande ponto positivo.
Uma vitória neste sábado é essencial para o Manchester City assumir a liderança da Premier League. Com 32 pontos em quatorze rodadas, a equipe dos Cityzens está a apenas um ponto do Chelsea, primeiro colocado, e pode pegar a ponta da tabela no jogo.FICHA TÉCNICAWATFORD x MANCHESTER CITY - Premier League
Data e horário: 04/12/2021, às 14:30h (de Brasília)Local: Vicarage Road, em Watford (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Adrian Holmes e Darren CannOnde assistir: Star+
WATFORD (Treinador: Claudio Ranieri)Bachmann; Femenía, Troost-Ekong, Cathcart e Danny Rose; Louza, Dennis, Cleverley, Sissoko e João Pedro; King.
Desfalques: Baah, Etebo, Foster, N'Koulou, Sarr, Sema, Masina e Sierralta (lesionados).
MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Rodri, Bernardo Silva e Gundogan; Gabriel Jesus, Grealish e Foden.
Desfalques: Ferran Torres (lesionados).