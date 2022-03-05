Watford x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Arsenal visita o Watford neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Gunners não entram em campo desde o último dia 24 de fevereiro, mas estão embalados após três vitórias consecutivas no Campeonato Inglês e sonham com o G4.FOCO NO WATFORD- Nós não estamos no 4º lugar, nós estamos na 6ª colocação e se vencermos os próximos jogos - e nós temos que vencer - nós sabemos o que devemos fazer para chegar lá. Ainda há um longo caminho, temos que focar e o único objetivo é vencer o Watford - disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal.