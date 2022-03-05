Watford x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Arsenal visita o Watford neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Gunners não entram em campo desde o último dia 24 de fevereiro, mas estão embalados após três vitórias consecutivas no Campeonato Inglês e sonham com o G4.FOCO NO WATFORD- Nós não estamos no 4º lugar, nós estamos na 6ª colocação e se vencermos os próximos jogos - e nós temos que vencer - nós sabemos o que devemos fazer para chegar lá. Ainda há um longo caminho, temos que focar e o único objetivo é vencer o Watford - disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal.
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LADOS OPOSTOSEnquanto os Gunners lutam para entrar no G4, uma vez que estão com dois pontos a menos do que o Manchester United, mas também com três jogos de desvantagem, o Watford é o penúltimo colocado da Premier League e luta desesperadamente para fugir da zona da degola.
FICHA TÉCNICA:Watford x Arsenal
Data e horário: 6/3/2022, às 11h (de Brasília)Local: Vicary Road, em Watford (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WATFORD (Técnico: Roy Hodgson)Foster; Ngakia, Cathcart, Samir e Kamara; Cleverley, Sissoko e Louza; Pedro, Dennis e King
Desfalques: Ismaila Sarr, Peter Etebo e Nicolas Nkoulou (machucados)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cedric, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Lacazette
Desfalques: Takehiro Tomiyasu (machucado)