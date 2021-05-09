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futebol

Watford se interessa pela contratação de Borré

Clube inglês conseguiu promoção para a Premier League ao terminar a Championship na vice-liderança. Atacante pode deixar o River Plate na metade da Libertadores...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 09:35
Crédito: Borré é um dos principais atletas do time de Marcelo Gallardo (AFP
O Watford está interessado na contratação do atacante Santos Borré, do River Plate, segundo o "The Sun". A equipe inglesa conseguiu o acesso para a Premier League após terminar a Championship com 91 pontos e a vice-liderança da competição.O colombiano tem contrato com o clube argentino até o próximo dia 30 de junho e pode ser contratado pelo time londrino sem custos. O técnico Xisco Muñoz trata a chegada do jogador de 25 anos como prioridade por conta do custo-benefício de um dos principais jogadores da América do Sul.
> Veja a tabela da Premier League
No início do ano, clubes brasileiros como Palmeiras e Grêmio estiveram próximos de um acerto com Borré, mas a negociação não andou. Segundo as informações, Gallardo o convenceu a permanecer no River e esperar uma proposta da Europa. Assim, o atleta deve deixar o clube no meio da Libertadores.

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