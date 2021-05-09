Watford se interessa pela contratação de Borré

O Watford está interessado na contratação do atacante Santos Borré, do River Plate, segundo o "The Sun". A equipe inglesa conseguiu o acesso para a Premier League após terminar a Championship com 91 pontos e a vice-liderança da competição.O colombiano tem contrato com o clube argentino até o próximo dia 30 de junho e pode ser contratado pelo time londrino sem custos. O técnico Xisco Muñoz trata a chegada do jogador de 25 anos como prioridade por conta do custo-benefício de um dos principais jogadores da América do Sul.