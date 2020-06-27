Watford recebe o Southampton pela Premier League neste domingo

Neste domingo, o Watford recebe o Southampton pela 32ª rodada da Premier League, às 12h30, no estádio Vicarage Road. Os donos da casa precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
Os torcedores do Watford sabem que uma vitória pode significar um alívio na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação e está a um ponto do primeiro time na zona.
Enquanto isso, os visitantes estão no 14° lugar e respiram um pouco mais aliviados, estando a dez pontos da zona da degola. E MAIS:Em goleada da Juventus, Bentancur chega a marca importanteBarcelona empata com o Celta e vê chance do Real disparar na liderançaVeja como terminou a briga na tabela no Campeonato Alemão E MAIS: