Watford recebe o Southampton pela Premier League neste domingo

Crédito: Divulgação/Watford

Neste domingo, o Watford recebe o Southampton pela 32ª rodada da Premier League, às 12h30, no estádio Vicarage Road. Os donos da casa precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Os torcedores do Watford sabem que uma vitória pode significar um alívio na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação e está a um ponto do primeiro time na zona.