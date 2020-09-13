Watford pede R$ 125 milhões para liberar Deulofeu

Rebaixado nesta temporada para a Championship, o Watford pode perder um de seus principais jogadores. Dessa forma, o "Calciomercato" informa que o clube inglês estipulou um valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) para vender Gerard Deulofeu.

Monchi, diretor do Sevilla, tem interesse na contratação do jogador. Além dele, o Napoli também monitora a situação do atacante, mas nenhum dos dois abriu negociação com o Watford. ​Na última temporada, Deulofeu participou de 30 jogos com a camisa do Watford, marcou quatro gols e deu cinco assistências.