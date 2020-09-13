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Watford pede R$ 125 milhões para liberar Deulofeu

Rebaixado com o clube inglês, o atacante espanhol é alvo de Napoli e Sevilla...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 19:13
Crédito: Divulgação
Rebaixado nesta temporada para a Championship, o Watford pode perder um de seus principais jogadores. Dessa forma, o "Calciomercato" informa que o clube inglês estipulou um valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) para vender Gerard Deulofeu.
Monchi, diretor do Sevilla, tem interesse na contratação do jogador. Além dele, o Napoli também monitora a situação do atacante, mas nenhum dos dois abriu negociação com o Watford. ​Na última temporada, Deulofeu participou de 30 jogos com a camisa do Watford, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

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