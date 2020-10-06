AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Watford entra em acordo e libera Danny Welbeck sem custos

Atacante inglês está livre para assinar com clubes da Premier League até o dia 16 de outubro, data do encerramento do mercado interno inglês nesta temporada...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 10:12
Crédito: Welbeck teve passagem com lampejos pelo Arsenal entre 2014 e 2019 (Reprodução / Twitter
O Watford anunciou que rompeu o contrato com o atacante Danny Welbeck e o inglês está livre para negociar com clubes da Premier League até o próximo dia 16 de outubro, dia do fechamento do mercado interno na Inglaterra. O centroavante recebia um dos salários mais altos da equipe que está na segunda divisão.
Welbeck havia chegado no Watford na última temporada após uma passagem de cinco anos pelo Arsenal, mas o rebaixamento e o desejo de seguir atuando na primeira divisão foram fatores importante na decisão do clube e do jogador. Em nota, a franquia agradeceu ao atleta.
- O Watford confirma que entrou em acordo para permitir uma saída sem custos de Danny Welbeck. Ele jogou 20 partidas com a camisa dos Hornets na última temporada, marcando três gols. Desejamos a Danny todo sucesso no futuro.
Revelado no Manchester United, o atacante nunca conseguiu ter o protagonismo nos grandes clubes como era esperado no início de sua carreira. Aos 29 anos, o centroavante está em busca de um novo clube em que possa ter minutos de jogo e ser participativo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Roberto Barcelos Ferrante foi preso por injúria racial e ameaça
Sociólogo é preso por injúria racial e ameaça na Rua da Lama, em Vitória
Rihanna canta em show de Jay-Z
Jay-Z faz Rihanna subir ao palco em show, e artista brinca: 'Estou meio enferrujada'
Carreta tomba na BR 262 em Iúna
Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados