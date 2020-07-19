Watford demite treinador faltando duas rodadas para o fim do Inglês

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Nigel Pearson não é mais treinador do Watford. Em comunicado oficial, o clube inglês anunciou que o inglês, que assumiu em dezembro, não comandará mais a equipe. Hayden Mullin assumirá o cargo para os dois últimos jogos que restam.

Pearson tinha a melhor taxa de vitória (35%) e a melhor média de pontos por jogo (1.25) da história do Watford na Premier League. Ele foi demitido faltando apenas duas rodadas para o final da competição.