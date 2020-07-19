Watford demite treinador faltando duas rodadas para o fim do Inglês

Nigel Pearson não é mais treinador do Watford. Em comunicado oficial, o clube inglês anunciou que o inglês, que assumiu em dezembro, não comandará mais a equipe. Hayden Mullin assumirá o cargo para os dois últimos jogos que restam.
Pearson tinha a melhor taxa de vitória (35%) e a melhor média de pontos por jogo (1.25) da história do Watford na Premier League. Ele foi demitido faltando apenas duas rodadas para o final da competição.
Atualmente, o Watford ocupa a 17ª colocação da Premier League. O clube está a três pontos da zona de rebaixamento, mas nos dois últimos jogos, enfrenta Manchester City e Arsenal.